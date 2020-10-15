В пермском городе бюро СМЭ отменило приемы «в связи с большим количеством умерших» (ФОТО)

В городе Чайковском в Пермском крае бюро судебно-медицинской экспертизы) отменило прием граждан, потому что сотрудники не справляются с наплывом. «Прием потерпевших и живых лиц отменен в связи с большим количеством умерших», – говорится в объявлении.

Вывеску на Чайковском городском морге (оно находится в одном здании с филиалом бюро СМЭ) сфотографировала Екатерина Морокова. Она рассказала «Новому Дню», что снимок сделан сегодня. В бюро направляют, например, пострадавших в результате ДТП, но там их не принимают, причем что делать живым, не объясняют. «Судебных медиков, скорее всего, перебросили на вскрытия, сейчас не до экспертизы живых», – предположил в беседе с «Новым Днем» медицинский эксперт на условиях анонимности.

В краевом бюро СМЭ «Новому Дню» сказали, что прием ведется и филиал в Чайковском работает в штатном режиме. «Объявление вывесил местный заведующий, без согласования с руководством. По этому поводу будет проведено служебное расследование», – сказал агентству заместитель начальника по экспертной деятельности Пермского краевого бюро СМЭ Дмитрий Бородулин.

Напомним, ранее «Новый День» сообщал, что в Чайковском сложная ситуация по коронавирусу – в редакцию обратились родственники 79-летней женщины, которую привезли в местную ЦРБ на скорой, ей сделали КТ, обнаружив поражения легких (25 и 50%), характерные для коронавируса, однако бабушку отправили домой, сообщив, что в медучреждении нет мест, ни в инфекционном, ни в пульмонологическом отделениях. В пресс-службе минздрава Пермского края «Новому Дню» сначала сообщили, что пенсионерку, которая входит в группу риска по Covid-19, должны были положить на резервную койку, какие есть в больнице в Чайковском, а после прислали комментарий о том, что госпитализация пожилой женщине не требуется.

Чайковский, Елена Сычева

Чайковский. Другие новости 12.10.20

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