79-летней пенсионерке с подозрением на Covid-19 и пневмонией отказали в госпитализации

В Пермском крае, в городе Чайковском, 80-летнюю пенсионерку привезли на скорой в больницу с двусторонней пневмонией, но, осмотрев, отправили домой – несмотря на то, что граждане старше 65 лет находятся в группе риска по коронавирусу.

Как сообщила «Новому Дню» родственница пенсионерки, врачи сказали, что «состояние бабушки не настолько серьезное, чтобы ее госпитализировать, а мест в инфекционном отделении все равно нет». Анализ на коронавирус пожилой женщине сделали, но его результат пока неизвестен.

При проведении компьютерной томографии грудной полости женщины оказалось, что в обоих легких определяются очаги и фокусы «матового» стекла. Объемы пораженной паренхимы – до 50% справа, до 25% – слева.

В Пермском минздраве ситуацию прокомментировали следующим образом: «По информации медицинских работников, результаты КТ и объективное состояние пациентки позволяют лечиться дома. Как только будут получены результаты мазка, будет решаться вопрос и о дальнейшей тактике лечения (амбулаторно или в стационаре в зависимости от объективного состояния пациентки). Все, кто нуждаются в неотложной госпитализации – госпитализируются».

«Бабушку так и не госпитализировали. Она не ест и не пьёт... а главврач больницы ушёл в отпуск», – рассказала внучка пенсионерки. Она добавила, что их бабушке еще повезло, что у нее есть родственники: «Ее из больницы на машине увезли, сходили в аптеку за лекарствами, следят за тем, чтобы она их вовремя принимала... а если бы это была одинокая бабуля? Они ведь в больнице этого всего не знают. Будь бабушка одинокая, ее бы просто отправили умирать домой, потому что очевидно, что без лечения под контролем она не справится».

Добавим, на прошлой неделе пермские СМИ сообщали, что с двусторонней пневмонией госпитализирована министр здравоохранения региона Оксана Мелехова. Коронавирус у нее не подтвердился. Но в сентябре им переболели губернатор Дмитрий Махонин и несколько его подчиненных. Источники агентства в правительстве Пермского края в частных беседах говорят, что коечного фонда катастрофически не хватает. «Надеяться, что госпитализируют человека с поражением лёгких меньше 60%, не стоит даже. Даже если есть связи и все такое», – сказал собеседник «Нового Дня».

Чайковский, Елена Владимирова

Чайковский. Другие новости 08.10.20

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