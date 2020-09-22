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Вторник, 22 сентября 2020, 09:38 мск

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У губернатора Алтайского края выявили коронавирус

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заразился коронавирусной инфекцией. Глава региона продолжает работу в дистанционном режиме. Об этом сообщается на сайте правительства.

Томенко находится дома и проходит амбулаторное лечение. Мероприятия с его личным участием пока отменены на ближайшие 10-14 дней, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Ранее губернатору уже приходилось самоизолироваться на неделю, так как тогда коронавирусом заразилось сразу несколько сотрудников администрации и правительства края, которые взаимодействуют с главой региона в регулярном режиме.

Стоит отметить, что не так давно Covid-19 выявили у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Тесты на коронавирус также оказались положительными у замглавы администрации главы региона Николая Иванова и заместителя главы городской администрации Виктора Агеева.

Два дня назад коронавирусом заразился губернатор Саратовской области Валерий Радаев. «Сдал тест, который показал положительный результат. Сейчас нахожусь на самоизоляции, болезнь протекает в легкой форме. Продолжаю работать в дистанционном режиме», – написал глава региона на своей станице в Instagram.

Барнаул, Зоя Осколкова

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