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Понедельник, 28 сентября 2020, 11:08 мск

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Губернатор Алтайского края попал в больницу с двухсторонней пневмонией

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, у которого выявили коронавирусную инфекцию, госпитализирован. Об этом сообщается на сайте правительства.

22 сентября глава Алтайского края заразился коронавирусом. Он лечился дома. Мероприятия с личным участием Томенко были отменены.

Сегодня стало известно, что губернатор госпитализирован с двухсторонней пневмонией в Краевую клиническую больницу. «В настоящее время тест на коронавирус у Виктора Томенко отрицательный», – уточнили в пресс-службе.

Ранее губернатору уже приходилось самоизолироваться на неделю, так как тогда коронавирусом заразилось сразу несколько сотрудников администрации и правительства края, которые взаимодействуют с главой региона в регулярном режиме.

Барнаул, Зоя Осколкова

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© 2020, РИА «Новый День»

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