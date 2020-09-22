Второму за день российскому губернатору поставили диагноз «Covid-19»

Руководителю Республики Адыгея Мурату Кумпилову поставили неприятный диагноз – «коронавирусная инфекция нового типа». Об этом он сообщил в Instagram.

«Перешел на дистанционный режим работы. Причина – подтвержденный результат теста на COVID. Чувствую себя неплохо, болезнь протекает в лёгкой форме», – написал Кумпилов.

Отметим, что глава Адыгеи за сегодняшний день стал вторым российским губернатором, рассказавшим о заражении Covid-19. Как писал «Новый День», ранее об инфицировании коронавирусом сообщил руководитель Алтайского края Виктор Томенко.

Томенко проходит амбулаторное лечение. Ранее ему уже приходилось самоизолироваться на неделю, так как тогда коронавирусом заразилось сразу несколько сотрудников администрации и правительства края.

Не так давно Covid-19 выявили у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Тесты на коронавирус также оказались положительными у замглавы администрации главы региона Николая Иванова и замглавы администрации Перми Виктора Агеева. Два дня назад коронавирус подхватил губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

В конце августа глава Тувы Шолбан Кара-Оол сообщил, что повторно заразился коронавирусом, буквально через три месяца после первого инфицирования. Его поместили в инфекционную больницу. Эксперты засомневались в диагнозе, однако отметили, что у 5% переболевших, в силу особенностей работы иммунной системы, повторное заражение в столь короткий срок все-таки возможно. Сегодня, 22 сентября, глава Тувы провел селекторное совещание в связи с ночным землетрясением.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.09.20

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