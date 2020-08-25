«Надо выживать!», – глава Тувы рассказал о повторном заражении коронавирусом

Глава Тувы Шолбан Кара-Оол повторно заразился коронавирусом спустя три месяца после первого инфицирования. Сейчас он находится в инфекционной больнице. Об этом руководитель республики сообщил в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам Кара-Оола, видео он записал, чтобы «не кормить слухами».

Глава Тувы заявил, что относится к Covid-19, «как и в первый раз, с презрением». «Знаю, что эта болезнь смертельно опасная, и к ней нужно относиться с презрением, тогда и будет шанс выжить», – сказал Кара-Оол. По его признанию, он не верил, что коронавирусной инфекцией можно заболеть во второй раз: «Потому, видимо, заболел».

Чиновник рассказал, что в настоящее время болезнь «протекает по-другому». «Сейчас не на уровне груди, а по сосудам (головы – прим. ред.). Очень сильные головные боли», – отметил Кара-Оол. «Но, ничего, надо выжить», – добавил он.

Как сообщал «Новый День», в первый раз у главы Тувы была диагностирована коронавирусная инфекция в конце мая. О своем диагнозе и госпитализации он также сообщил в соцсети. Тогда заразились коронавирусом и попали в больницу вместе с руководителем республики главы администраций двух тувинских муниципалитетов.

В Туве, по данным регионального оперативного штаба, выявлен 6681 случай инфицирования коронавирусом, 6186 пациентов излечились от инфекции, 77 человек умерли.

Кызыл, Наталья Петрова

Кызыл. Другие новости 25.08.20

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