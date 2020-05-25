российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 25 мая 2020, 10:14 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Глава Тувы заразился коронавирусом

Фото со страницы Шолбана Кара-Оола «ВКонтакте»

Главе Тувы Шолбану Кара-оолу поставили диагноз «коронавирусная инфекция Covid-19». Об этом он сообщил в видеообращении, которое опубликовал на своей странице «ВКонтакте». «Мы знали, что можем заболеть, но кто-то должен работать, обязан нести ответственность», – сказал он.

Он также рассказал, что неприятный диагноз подтвердился у председателей администраций двух тувинских муниципалитетов. «Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья, голова очень болит, у кого-то воспаление легких. Наши врачи стараются. Попробую руководить дистанционно. Не хочу, чтобы моя болезнь имела самое плохое воздействие», – добавил он.

Глава Тувы попросил граждан беречь себя, соблюдать режим самоизоляции и заниматься профилактикой болезни. Стоит отметить, что на видео руководитель Тувы выглядит достаточно бодро, говорит уверенно, спокойно, без затруднений.

Кызыл, Иван Гридин

Кызыл. Другие новости 24.05.20

На Ямале от коронавируса умерла молодая женщина. / В свердловском оперштабе рассказали, жители каких городов заболели коронавирусом. / Суточная прибавка заболевших Covid-19 в России вновь пошла на спад. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Роспотребнадзор рассказал о влиянии употребления алкоголя на коронавирус

Лео Бокерия сделал оптимистичный прогноз о победе над коронавирусом

Кабмин выделил регионам 100 млрд рублей на поддержку граждан

В свердловском оперштабе рассказали, жители каких городов заболели коронавирусом

Суточная прибавка заболевших Covid-19 в России вновь пошла на спад

В Свердловской области еще 90 человек подхватили коронавирус. Есть умершие

Эпидемиолог назвал условия прекращения распространения Covid-19

В России могут снизить возраст выхода на пенсию

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Сибирь, Здоровье, Пандемия коронавируса, Политика, Россия, Коронавирус из Китая,