Глава Тувы заразился коронавирусом

Главе Тувы Шолбану Кара-оолу поставили диагноз «коронавирусная инфекция Covid-19». Об этом он сообщил в видеообращении, которое опубликовал на своей странице «ВКонтакте». «Мы знали, что можем заболеть, но кто-то должен работать, обязан нести ответственность», – сказал он.

Он также рассказал, что неприятный диагноз подтвердился у председателей администраций двух тувинских муниципалитетов. «Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья, голова очень болит, у кого-то воспаление легких. Наши врачи стараются. Попробую руководить дистанционно. Не хочу, чтобы моя болезнь имела самое плохое воздействие», – добавил он.

Глава Тувы попросил граждан беречь себя, соблюдать режим самоизоляции и заниматься профилактикой болезни. Стоит отметить, что на видео руководитель Тувы выглядит достаточно бодро, говорит уверенно, спокойно, без затруднений.

Кызыл, Иван Гридин

Кызыл. Другие новости 24.05.20

На Ямале от коронавируса умерла молодая женщина. / В свердловском оперштабе рассказали, жители каких городов заболели коронавирусом. / Суточная прибавка заболевших Covid-19 в России вновь пошла на спад. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»