Минздрав пока не подтверждает повторный случай Covid-19 у главы Тувы. Чиновника дообследуют в Москве

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко прокомментировал сообщения о повторном заражении новой коронавирусной инфекцией главы Тувы Шолбана Кара-оола.

По словам министра, данных, подтверждающих инфицирование руководителя республики коронавирусом во второй раз, пока нет. Об этом Мурашко сообщил журналистам во вторник.

Накануне глава Тувы, у которого в конце мая был выявлен Covid-19, сообщил, что повторно заразился коронавирусом. По его словам, заболевание протекает не так, чем в первый раз. Чиновник пожаловался на сильные головные боли. Глава республики вылетел в Москву для дополнительного медобследования в связи с повторным выявлением коронавируса, сообщили во вторник в пресс-службе правительства Тувы, отметив, что руководитель региона находится в удовлетворительном состоянии.

Между тем, как заявил главный инфекционист Минздрава РФ, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов, повторное заражение коронавирусной инфекцией встречается крайне редко. Однако, по его словам, повторно подхватить Covid-19 можно в силу индивидуальных особенностей иммунной системы человека. «При ослабленном иммунитете возможна недостаточная выработка антител у переболевшего», – приводит слова медика «Интерфакс».

В свою очередь депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предположил, что Кара-оолу могли неправильно поставить диагноз либо сейчас, либо в мае. Кроме того, он допустил, что у чиновника может не вырабатываться иммунитет – в мире примерно у 5% человек есть «проблемы с иммунной памятью».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.08.20

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