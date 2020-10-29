В Ленинградской области выявили повторное заражение Covid-19

В Ленинградской области обнаружили несколько случаев повторного заболевания коронавирусом. Об этом сообщила глава областного управления Роспотребнадзора Ольга Историк.

«Заболевают повторно. Заболевают те, кто переболел в первую волну и имели титры, может быть, не очень высокие, которые говорят, что уже сформировался иммунитет», – сказала руководитель ведомства на заседании правительства региона.

По словам Историк, тяжесть течения болезни не зависит о того, болел ли человек коронавирусом ранее. При этом у некоторых из повторно инфицированных осенью заболевание протекает тяжелее, чем в весной или летом.

Ранее подобные случаи были выявлены в Карелии и Туве. Впрочем, пока нет однозначного ответа, были ли переболевшие инфицированы повторно, или это связано с длительным выделением вируса из организма.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 29.10.20

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