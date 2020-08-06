В Карелии у вылечившихся пациентов вновь выявили коронавирус

Врачи изучают два случая повторного заражения коронавирусной инфекцией в Карелии. По словам министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова, речь может идти о длительном выделении вируса из организма.

Два пациента переболели коронавирусом, при выписке три теста на Covid-19 дали отрицательный результат. Однако через месяц эти люди вновь обратились к врачам, повторные анализы показали присутствие коронавируса в организме.

«Сложно говорить о повторных случаях инфицирования или заболевания ковид. Это может быть связано с длительным выделением вируса из организма. Но настораживают два случая в Карелии. Это обычные люди средних лет без особых хронических заболеваний и сниженного иммунитета», – написал Охлопков на своей странице «ВКонтакте».

Глава минздрава Карелии добавил, что все алгоритмы лечения, диагностики и динамического контроля соблюдены. «В связи с этим возможно рецидивирующее выделительство вируса, но не повторное заражение», – сообщил министр. В причинах произошедшего разбираются специалисты.

Петрозаводск, Зоя Осколкова

Петрозаводск. Другие новости 06.08.20

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