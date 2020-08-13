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Четверг, 13 августа 2020, 14:31 мск

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В Китае женщина повторно заразилась коронавирусом

Фото ИА «Синьхуа»

Жительница Китая второй раз за полгода заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Daily Mail.

Повторное инфицирование произошло у 68-летней женщины, проживающей в городском округе Цзинчжоу, провинция Хубэй. Пациентке поставили диагноз Covid-19 8 февраля, она прошла курс лечения и выписалась из больницы.

9 августа у нее во второй раз обнаружили инфекцию. Женщина находится на карантине и вновь получает медицинскую помощь. Кроме того, тестирование на коронавирус прошли все, с кем она контактировала.

Это далеко не первый случай, когда Covid-19 выявляется у переболевших пациентов. В то же время медики утверждают, что вылечившиеся от коронавируса люди приобретают антитела. Не исключено, что повторное выявление инфекции возможно из-за недостаточно точных тестов, а также длительного течения болезни.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 13.08.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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