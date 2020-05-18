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Понедельник, 18 мая 2020, 11:17 мск

Новости Пандемия коронавируса

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Повторно заболевшие Covid-19 не заражают других людей

Те пациенты, которые переболели коронавирусной инфекцией и вновь сдали положительный тест, не представляют опасности для окружающих. Об этом заявили в Министерства здравоохранения Южной Кореи.

«Не зарегистрировано случаев передачи инфекции людям, контактировавшим с такими пациентами. Мы не обнаружили свидетельств того, что они могут заражать окружающих», – цитирует ТАСС представителя корейского Минздрава Ёна Тхэ Хо.

С начала пандемии коронавируса в стране выявили 447 случаев повторного заражения коронавирусом. По словам Хо, вероятная причина в несовершенстве методов диагностики – тест принимает за активную инфекцию остатки в организме мертвого вируса.

По последним данным, в мире более 4,7 млн человек заразились коронавирусом. Более 1,8 млн пациентов выздоровели. 315 тысяч скончались.

Сеул, Зоя Осколкова

Сеул. Другие новости 18.05.20

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