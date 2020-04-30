В ВОЗ рассказали, спасет ли наличие антител от повторного заражения коронавирусом

Наличие в организме антител к новой коронавирусной инфекции COVID-19 не гарантирует, что человек не сможет заразиться повторно. Такое заявление сделала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, даже если коронавирус не мутирует, наличие антител не дает стопроцентной защиты от повторного инфицирования. Специалисты пока не знают, насколько антитела, вырабатываемые после контакта с вирусом, «будут защищать в будущем от инфекции» (цитата по ТАСС). Исследования на этот счет уже проводятся, нужно дождаться их результатов, отметила Вуйнович.

Представитель ВОЗ при этом сочла, что человечество вряд ли избежит вторую волну пандемии, поскольку у большинства населения нет иммунитета от коронавируса, а вакцина еще не разработана.

Вуйнович также сообщила, что существующие лекарства, которые сейчас проходят испытания против коронавируса, не показывают «серьезного эффекта» на лечение заболевших, однако в ряде случаев препараты помогают.

На сегодняшний день в России коронавирусная инфекция выявлена у 106 498 человек. Только за последние сутки вирус обнаружили у 7099 человек. С начала пандемии в стране скончались 1073 пациента.

Москва, Наталья Петрова

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