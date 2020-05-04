Ученый рассказал, что мешает формированию иммунитета к Covid-19

Профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова, доктор медицинских наук Антон Ершов перечислил условия, при которых у человека, переболевшего новой коронавирусной инфекцией, формируется устойчивый иммунитет к Covid-19.

По словам ученого, длительный иммунитет к новому коронавирусу формируется при протекании заболевания в средней форме тяжести и «без чрезмерного использования медикаментов». Такое мнение медик высказал в интервью «Российской газете». Таким образом, избыточное количество лекарств может стать препятствием для формирования иммунитета к Covid-19.

Ершов также отметил, что при легком течении болезни организм может просто пропустить вирус и не выработать необходимых антител. «При крайне тяжелом течении организм находится в стрессе, все его компенсаторные силы идут на поддержание жизни, а не на формирование защиты для будущего», – пояснил профессор. В результате, по его словам, у организма не хватает ресурсов для формирования антител.

Ученый добавил, что из-за схожести нового коронавируса с вирусом SARS, вызвавшем эпидемию атипичной пневмонии в начале 2000-х, «есть предположение, что иммунитет к Covid-19 также будет сохраняться два года», однако доказательств этому нет.

По мнению медика, в случае, если в России не удастся побороть распространение заболевания к осени, существует реальная угроза второй волны эпидемии.

Накануне вторую волну распространения Covid-19 в России допустил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По его словам, это может произойти, если не возникнет популяционный иммунитет.

Между тем ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что наличие в организме антител к новому коронавирусу не гарантирует, что человек не сможет заразиться повторно. По словам представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, специалисты пока не знают, насколько антитела, вырабатываемые после контакта с вирусом, будут защищать от инфекции. Исследования на этот счет уже проводятся, нужно дождаться их результатов, отметила она.

Москва, Наталья Петрова

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