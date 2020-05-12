Ученый рассказала, у кого возникает мощный иммунитет к Covid-19

Сильный и устойчивый иммунитет формируется лишь у 7-8% переболевших новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила доктор биологических наук, профессор американской Школы системной биологии GMU Анча Баранова со ссылкой на исследование китайских медиков. По ее словам, чаще всего самый прочный иммунитет приобретают пациенты старшего возраста с тяжелым течением заболевания.

Баранова также отметила, что те, кто переболел коронавирусной инфекцией в легкой форме, избавились от болезни с помощью интерферонов, которые вырабатываются в организме человека в ответ на вирус.

«В этом случае интерфероны сами справились, и антитела не возникли, потому у этих переболевших нет иммунитета к Covid-19», – пояснила специалист (цитата по РИА «Новости»), отметив, что таких людей также 7-8%.

Биолог добавила, что у остальных переболевших коронавирусом возникает иммунитет к коронавирусу разной силы, но у 40% он довольно слабый.

Кроме того, Баранова отметила, что у некоторых переболевших иммунитет значительно снижается в течение месяца, и, как следствие, возникает риск повторного заражения.

Ранее профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова, доктор медицинских наук Антон Ершов назвал условия, при которых у человека, переболевшего Covid-19, формируется устойчивый иммунитет к коронавирусу. По словам ученого, продолжительный иммунитет к новому коронавирусу формируется при протекании заболевания в средней форме тяжести и «без чрезмерного использования медикаментов». Таким образом, избыточное количество лекарств может стать препятствием для формирования иммунитета к Covid-19.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 12.05.20

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