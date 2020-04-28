В Москве растет коллективный иммунитет к COVID-19 – исследование

Около 10% жителей Москвы могут иметь антитела к коронавирусу нового типа. Такой вывод сделали специалисты израильской клиники «Хадасса Медикал» в Международном медицинском кластере в Сколково, основывась на результатах более 1000 тестов на наличие SARS-CoV-2.

При этом медики отмечают рост числа людей с антителами к новому коронавирусу. Неделей ранее они определялись у 3% прошедших тестирование, сообщает «Медвестник». С учетом этах данных специалисты клиники сделали вывод о росте общественного иммунитета в столице.

Как заявил заместитель главврача по лечебной работе «Хадасса Медикал» Ярослав Збышко, заболеваемость стремится к снижению, когда «иммунная прослойка достигает 20-30%» – это данные статистики в различных странах.

По последним официальным данным, в России зафиксировано более 93,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 867 пациентов умерли, почти 8,5 тыс. человек вылечились.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.04.20

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