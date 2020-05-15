В Бурятии излечившуюся от Covid-19 пациентку повторно госпитализировали

В инфекционной больнице Бурятии рассказали о пациентке, которая могла заразиться коронавирусом повторно. При этом сейчас болезнь протекает тяжелее, чем в первый раз.

По словам главврача республиканской инфекционной больницы Татьяны Сымбеловой, женщину выписали в апреле после того, как два теста на коронавирус показали отрицательный результат. Через 16 дней у пациентки появились симптомы острого респираторного заболевания, передает «Интерфакс».

«По месту жительства взяли мазок и обнаружили коронавирус. Эту пациентку повторно госпитализировали, она сейчас находится у нас на лечении», – сказала Сымбелова, добавив, что сейчас болезнь протекает тяжелее, чем в первый раз.

Главврач отметила, что причину инфицирования пока определить не удалось. Есть два варианта: либо женщина заразилась повторно, либо у нее произошел рецидив той инфекции, которая у нее была. «Для нас это еще пока не совсем понятно», – подчеркнула Сымбелова.

2 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла об отсутствии в России случаев повторного заражения коронавирусом. При этом она напомнила, что человек после выздоровления может долгое время оставаться переносчиком инфекции.

«Могу сразу сказать, что очень долго вирус покидает организм. Это правда. И когда человек чувствует себя уже здоровым, он все равно может быть выделителем этого самого вируса», – сказала Попова в эфире телеканала «Россия-24».

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

Улан-Удэ. Другие новости 15.05.20

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