Умер первый пациент, повторно заразившийся коронавирусом

В Нидерландах скончалась 89-летняя женщина, повторно заболевшая коронавирусной инфекцией. На данный момент это первый в мире летальный исход пациента, который заразился во второй раз.

Как сообщается на сайте Оксфордского университета, женщина страдала заболеванием кровяных клеток и иммунодефицитом. Она была инфицирована Covid-19 повторно через два месяца после первого заражения. Спустя несколько дней ее состояние сильно ухудшилось. Врачи две недели боролись за жизнь пациентки.

Этот случай стал первым в мире летальным исходом после повторного заражения, отмечает издание BNO.

Американские ученые провели исследование, результаты которого доказывают возможность повторного инфицирования. Статья на эту тему была опубликована в профессиональном научно-медицинском журнале The Lancet Infectious Diseases.

В материале рассматривается случай 25-летнего жителя штата Невада. Мужчина во второй заразился коронавирусом примерно через полтора месяца после первого заболевания. По данным ученых, этот пациент был инфицирован двумя разными видами нового вируса SARS-CoV-2.

Во второй раз заболевание протекало намного тяжелее, чем при первичном заражении, для лечения использовалась искусственная вентиляция легких. Исследователи зафиксировали еще четыре случая, когда инфицирование коронавирусом происходило повторно – в Бельгии, Нидерландах, Гонконге и Эквадоре.

Авторы научной работы подчеркивают, что повторное заражение возможно. При этом так и не установлено, как долго сохраняется иммунитет после первого инфицирования коронавирусом.

Амстердам, Зоя Осколкова

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