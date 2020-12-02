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Среда, 2 декабря 2020, 09:30 мск

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В Саратове три врача повторно заболели Covid-19

В Саратове выявлены три случая повторного заражения коронавирусной инфекцией среди медицинских работников. Об этом сообщил министр здравоохранения Олег Костин.

На базе перинатального центра был развернут госпиталь для больных коронавирусом. Там зафиксированы три случая повторного заражения среди врачей.

«Три человека все еще находятся на больничном листе, – заявил министр на профильном координационном совете. – Всего с начала пандемии у нас заболели 2495 медработников».

По его словам, это, безусловно, влияет и на качество оказания медицинской помощи. При этом глава ведомства добавил, что в регионе наблюдаются положительные сдвиги в плане соблюдения населением масочного режима.

Напомним, вчера в Саратовской области зафиксировали 246 новых случаев Covid-19. Всего в России общее число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 2 322 056, а количество летальных исходов увеличилось до 40 464.

Саратов, Зоя Осколкова

Саратов. Другие новости 02.12.20

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