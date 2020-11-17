Мэр Бийска повторно заразился коронавирусом

Мэр города Бийска в Алтайском крае Александр Студеникин повторно заразился коронавирусом через месяц после выздоровления. Об этом сообщила городская администрация.

Студеникин переболел Covid-19 в начале октября. Тогда он сообщил в Instagram, что заразился и работал удаленно, находясь на самоизоляции. Через две недели он получил отрицательные тесты и вышел на работу.

Прошло около месяца, как анализ Студеникина вновь показал положительный результат. «Сейчас мэр находится дома. Состояние здоровья позволяет ему работать дистанционно»,– сообщили в пресс-службе.

В Алтайском крае зафиксированы более 23 тысяч случаев заболевания коронавирусом, умерли 452 человека.

Бийск, Зоя Осколкова

Бийск. Другие новости 17.11.20

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