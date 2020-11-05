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Четверг, 5 ноября 2020, 08:46 мск

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Вирусолог указал на фактор повторного заражения Covid-19

Уровень иммунного ответа на коронавирусную инфекцию может показать вероятность повторного заболевания Covid-19. Об этом рассказал вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Повторное заражение коронавирусом в принципе возможно. Другое дело, что это происходит гораздо реже, чем первичное заболевание. Но этот факт означает, что человек, который перенёс коронавирус, должен соблюдать все те же меры предосторожности, что и обычный здоровый человек», – заявил он в интервью радио Sputnik.

По его словам, повторное заболевание в редких случаях может оказаться даже более тяжёлым, чем первичное. «Если при первом заражении инфекцией иммунитет был очень слабо выражен, а это может быть и при бессимптомной форме, то тогда человек может заболеть повторно», – отметил эксперт, добавив, что тяжесть протекания повторного заболевания коронавирусом пока изучена недостаточно.

Москва, Иван Гридин

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