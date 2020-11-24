Попова: в России не зарегистрировано случаев повторного заражения Covid-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России увеличивается количество людей с иммунитетом к коронавирусу. При этом, по ее словам, возможность повторного заражения крайне низка. «В мире описано 24 случая, это крайне низкий показатель, в России у нас нет ни одного достоверного факта, что это повторное заражение», – отметила она сегодня на пресс-конференции.

Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн говорил, что повторное заражение коронавирусом возможно. «Другое дело, что это происходит гораздо реже, чем первичное заболевание. Но этот факт означает, что человек, который перенёс коронавирус, должен соблюдать все те же меры предосторожности, что и обычный здоровый человек», – заявлял он.

Москва, Екатерина Норсеева

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