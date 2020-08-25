Выздоровление от Covid-19 не означает, что человек получил пожизненный иммунитет – новое исследование

Если человек переболел коронавирусом, это не значит, что у его вырабатывается пожизненный иммунитет.

Накануне предварительное исследование показало, что 33-летний мужчина из Гонконга заразился Covid-19 дважды в этом году, он заболел через 142 дня после заражения в первый раз, сообщает CNN. О данном случае известно, что мужчина сначала переболел в легкой форме в Гонконге (три дня температуры, болезненность горла, насморк), после чего получил два отрицательных теста на коронавирус.

Второй случай – привозной. Инфицированным, но без симптомов, мужчина вернулся после отпуска в Испании. Медики сравнили штаммы вируса, и оказалось, что в первом и втором случае они отличались.

Иван Хунг, член исследовательской группы из Университета Гонконга, в связи с произошедшим отметил «важность ежегодной вакцинации от коронавируса для повышения иммунитета, даже если вы излечились от естественной инфекции».

Медики предполагают, что при вторичном и последующих заражениях болезнь, вероятно, будет протекать менее серьезно, чем в первом случае, то только если речь не идет о пациенте пожилого возраста или с ослабленным иммунитетом.

«Даже если вы излечились от естественной инфекции, это не означает, что вы получили пожизненный иммунитет, – добавил Иван Хунг. – Этот вирус очень умен, он продолжает мутировать. Это означает, что даже если вы выздоровели от естественной инфекции, вам все равно нужна вакцинация, нужна маска и вы должны соблюдать социальное дистанцирование».

Отметим, что в России также выявлен, по меньшей мере, один случай повторного заражения коронавирусом. Сегодня глава Тувы Шолбан Кара-Оол сообщил, что повторно заразился коронавирусом спустя три месяца после первого инфицирования. Сейчас он находится в инфекционной больнице под усиленным наблюдением медиков, которые хотят очень внимательно изучить данный случай.

Напомним, что по данным Всемирной организации здравоохранения, более 30 вакцин-кандидатов в настоящее время находятся на различных стадиях клинической разработки и клинических испытаний.

Россия уже запатентовала одну из вакцин и продолжает испытывать ее на добровольцах.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 25.08.20

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