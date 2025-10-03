Глава Пермского края сообщил об атаке дронов ВСУ на Березники

Двухквартирный жилой дом пострадал в городе Березники Пермского края в результате ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале. Жертв нет, уточнил он.

Также глава региона сообщил о кратковременной остановке технологического цикла на химзаводе «Азот» компании «Уралхим». «Сейчас предприятие работает в штатном режиме. Угроз экологической ситуации нет, безопасности жителей ничего не угрожает», – заверил Махонин.

Губернатор добавил, что на месте происшествия продолжают работать специалисты экстренных служб, развернут оперативный штаб.

«Жильцам пострадавшего в результате атаки БПЛА дома предоставлено маневренное жилье. Министерству труда и социального развития Пермского края поставлена задача проработать вопрос компенсации потерянного имущества», – отметил Махонин. Он пообещал направить из краевого бюджета необходимые для этого средства.

Глава Березников Алексей Казаченко уточнил, что пострадавший дом на улице Большевистской оцеплен, там выставлена охрана. Правоохранители проводят осмотр места происшествия. В городе работает оперативный штаб. «Ожидаем разрешение зайти в помещения, оценить масштаб повреждений и размер ущерба. Взаимодействуем с МЧС и региональным правительством», – написал он в тг-канале.

Вечером 2 октября Казаченко сообщал, что в 20:45 на «Азоте» произошла кратковременная остановка технологического цикла. По его данным, пострадавших нет.

Ранее жители Березников сообщали в соцсетях о громких хлопках, которые доносились со стороны химпредприятия.

Филиал АО «Объединенная химическая компания «Уралхим» в Березниках – «Азот» – производит аммиак, аммиачную и натриевую селитру, аммиачную воду, азотную кислоту, карбамид, нитрит-нитратные соли, высшие алифатические амины. Аммиачная селитра используется в производстве взрывчатых веществ, а также как азотное удобрение.

Минобороны РФ ранее сообщило об уничтожении 20 вражеских дронов над территорией России за ночь. Об атаке БПЛА в Пермском крае в сводке не упоминалось.

Пермь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube