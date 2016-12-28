Греф не ждет «черных лебедей» в 2017 году / «Для России годом изменений станет 2018 год»

Публикации за 28.12.16

Глава Сбербанка заявил, что не ожидает в 2017 году так называемых «черных лебедей» – редких и труднопрогнозируемых событий, которые имеют значительные последствия. Об этом банкир сообщил в интервью газете «Ведомости».

Греф пояснил, что «цены на сырьевые товары даже если упадут, то не сильно – они и так низкие». «Ценам на алюминий некуда опускаться. Уголь может подешеветь, но он значительно подорожал в этом году, и ему есть куда падать», – цитирует издание главу «Сбербанка». Он добавил, что если нефть «подешевеет до 45, шока не случится», поскольку бюджет сведен из расчета $40 за баррель.

По словам Грефа, для отечественной экономики двумя основными внешними рисками являются цены на сырье и геополитика. При этом он полагает, что экономика уже адаптировалась к низким ценам на нефть.

Банкир выразил надежду, что геополитическая ситуация в мире стабилизируется, связывая это с избранием президентом США Дональда Трампа. Греф отметил, что «пока никто не знает Трампа-президента», но он знаком с Трампом как с бизнесменом. «Я встречался с Трампом, и впечатления от общения с ним очень позитивные, знаю некоторых членов его команды», – пояснил он. Банкир признал, что у Трампа «небольшой опыт в политике», но у его команды «есть солидный бизнес-опыт: это прагматичные люди, сумевшие победить в жесткой конкурентной борьбе». «Миру нужны изменения. А Трамп – это президент изменений», – заключил Греф.

В целом, по его словам, «после двух очень тяжелых лет мы входим в 2017 год – год столетия Октябрьской революции – с достаточно позитивными ожиданиями».

Что касается 2018 года, то для России он станет годом изменений, считает глава «Сбербанка». «Это электоральный год, будут новый президент, новое правительство», – пояснил он. – Будет принята программа мер, позволяющая выйти на траекторию устойчивого высокого роста». Он вновь заявил, что России нужны «интенсивные реформы».

Греф отметил, что сейчас в России «идеальная ситуация для любого реформатора», поскольку у «Единой России» конституционное большинство в Госдуме, а у президента высокий рейтинг. По его мнению, проводить реформы в условиях «консолидации политической властей» значительно легче.

Отвечая на вопрос, понимает ли Путин «глубину кризиса и необходимость изменений», Греф отметил, что президент «хорошо понимает ситуацию».

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 28.12.16

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