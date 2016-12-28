NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Политика

■■■■■■■■■

Публикации за 28.12.16

Греф не ждет «черных лебедей» в 2017 году / «Для России годом изменений станет 2018 год»
Фото: Reuters

Греф не ждет «черных лебедей» в 2017 году «Для России годом изменений станет 2018 год»

Глава Сбербанка заявил, что не ожидает в 2017 году так называемых «черных лебедей» – редких и труднопрогнозируемых событий, которые имеют значительные последствия. Об этом банкир сообщил в интервью газете .

Греф пояснил, что «цены на сырьевые товары даже если упадут, то не сильно – они и так низкие». «Ценам на алюминий некуда опускаться. Уголь может подешеветь, но он значительно подорожал в этом году, и ему есть куда падать», – цитирует издание главу «Сбербанка». Он добавил, что если нефть «подешевеет до 45, шока не случится», поскольку бюджет сведен из расчета $40 за баррель.

По словам Грефа, для отечественной экономики двумя основными внешними рисками являются цены на сырье и геополитика. При этом он полагает, что экономика уже адаптировалась к низким ценам на нефть.

Банкир выразил надежду, что геополитическая ситуация в мире стабилизируется, связывая это с избранием президентом США Дональда Трампа. Греф отметил, что «пока никто не знает Трампа-президента», но он знаком с Трампом как с бизнесменом. «Я встречался с Трампом, и впечатления от общения с ним очень позитивные, знаю некоторых членов его команды», – пояснил он. Банкир признал, что у Трампа «небольшой опыт в политике», но у его команды «есть солидный бизнес-опыт: это прагматичные люди, сумевшие победить в жесткой конкурентной борьбе». «Миру нужны изменения. А Трамп – это президент изменений», – заключил Греф.

В целом, по его словам, «после двух очень тяжелых лет мы входим в 2017 год – год столетия Октябрьской революции – с достаточно позитивными ожиданиями».

Что касается 2018 года, то для России он станет годом изменений, считает глава «Сбербанка». «Это электоральный год, будут новый президент, новое правительство», – пояснил он. – Будет принята программа мер, позволяющая выйти на траекторию устойчивого высокого роста». Он вновь заявил, что России нужны «интенсивные реформы».

Греф отметил, что сейчас в России «идеальная ситуация для любого реформатора», поскольку у «Единой России» конституционное большинство в Госдуме, а у президента высокий рейтинг. По его мнению, проводить реформы в условиях «консолидации политической властей» значительно легче.

Отвечая на вопрос, понимает ли Путин «глубину кризиса и необходимость изменений», Греф отметил, что президент «хорошо понимает ситуацию».

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 28.12.16

Валерий Соловей: Есть намек на то, мы приблизились к выходу из тоннеля. / Кубинцы отказались зарабатывать на Фиделе Кастро и запретили ставить ему памятники. Рауль Кастро объявил о борьбе с культом личности брата. / Семь бед – один ответ. Обама готовит санкции против России за «вмешательство» в выборы.

© 2016, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter