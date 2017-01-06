Минобороны РФ отзывает «Адмирала Кузнецова» из Сирии / Россия сокращает присутствие в регионе

Публикации за 06.01.17

Россия сокращает группировку Вооруженных сил в Сирии. Первыми регион покинут авианосец «Адмирал Кузнецов» и крейсер «Петр Великий», а также сопровождающие корабли. Как заявили в Генштабе ВС РФ, корабельная авианесущая группа выполнила боевую задачу и в течение десяти дней может вернуться в Североморск.

По словам начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова, решение о сокращении группировки российских военных в Сирии принял верховный главнокомандующий Владимир Путин. В первую очередь из зоны конфликта уйдут корабли авианесущей группы Северного флота во главе с тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», передает «Интерфакс».

Герасимов отметил, что группа успешно выполнила все поставленные задачи, а также поблагодарил весь личный состав за службу. С сегодняшнего дня вице-адмирал Виктор Соколов должен начать свертывание корабельной авианесущей группы и переход в пункт основного базирования Североморск.

«Успехи сирийских вооруженных сил по освобождению Алеппо создали необходимые условия для мирного разрешения конфликта. Ярким подтверждением этому стало достижение соглашения о введении на территории Сирии режима прекращения боевых действий», – подчеркнул Герасимов.

Как уточнил экс-начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко, на возвращение кораблям понадобится до десяти суток, если, конечно, они пойдут напрямую, и не возникнет других задач. Отмечается, что корабли и суда авианесущей группы обеспечены припасами, технически исправны и готовы к дальнейшим действиям.

Напомним, корабельная ударная авианосная группа во главе с «Петром Великим» покинула Североморск 15 октября 2016 года. Месяц спустя, 15 ноября, Генштаб ВС РФ сообщил о первом в истории боевом применении истребителей авианесущего крейсера «Адмирала Кузнецова».

С 30 декабря 2016 года в Сирии действует режим прекращения боевых действий, однако он не касается международных террористических группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» (деятельность организаций запрещена законами РФ). Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным отметил, что перемирие дает возможности для сокращения российской группировки войск.

Москва, Зоя Осколкова

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