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Политика

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Публикации за 07.01.17

«Всё у нас стабильно, надежно». Путин встретил Рождество с новгородскими рыбаками
Фото Kremlin.ru

«Всё у нас стабильно, надежно». Путин встретил Рождество с новгородскими рыбаками

Президент РФ Владимир Путин отметил Рождество вместе с новгородскими рыбаками. Как сообщается на официальном сайте Кремля, во время этой встречи глава государства поздравил всех с наступившим Новым годом и Рождеством, а также выразил уверенность в том, что 2017 год будет лучше предыдущего.

«Всё у нас стабильно, надежно. Уверен, в наступившем году будет лучше, чем в том, который прошел», – сказал Путин.

«Говорю абсолютно без всякой иронии: без вашей поддержки не может быть никаких успехов, ни внутри страны, не вовне. Это правда», – подчеркнул президент и добавил, что в своей работе старается «сделать то, что нужно людям, чтобы страна была крепче».

Путин поинтересовался, решены ли те вопросы, с которыми на сентябрьской встрече обратились к нему рыбаки. В ответ они поблагодарили президента и рассказали, что некоторые поручения главы государства были исполнены в считанные дни.

Рыбаки также позвали Путина вновь посетить Ильмень и принять участие в весенней рыбалке – «мерёжном лове».

Напомним, глава государства познакомился с новгородскими рыбаками в сентябре 2016 года, когда президент вместе с премьером Дмитрием Медведевым прогуливались по озеру Ильмень. Сейчас в Великий Новгород Путин приехал на праздничное богослужение в честь Рождества Христова в Спасский собор Свято-Юрьева монастыря.

Новый День: ''Всё у нас стабильно, надежно''. Путин встретил Рождество с новгородскими рыбаками

Москва, Мария Вяткина

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