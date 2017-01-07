Спецслужбы ФРГ увидели русский след в декабрьской кибератаке на ОБСЕ

Публикации за 07.01.17

Федеральное ведомство по охране Конституции Германии подозревает российских хакеров в декабрьской кибератаке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Как пишет Frankfurter Allgemeine, немецкие спецслужбы считают, что к случившемуся причастна группировка АРТ 28 (Fancy Bear), за которой, как предполагают в Берлине, стоят хакеры из РФ.

«Есть улики, которые указывают на АРТ 28», – заявил агентству DPA глава ведомства по охране Конституции Ханс-Георг Маасен, передает РБК.

По словам руководителя спецслужбы, анализ данных показал схожий почерк при кибератаке на ОБСЕ и на немецкий парламент.

В конце декабря издание Tagesschau со ссылкой на источник в органах следствия сообщило о том, что атаковавшие сайт Бундестага хакеры не причастны к краже документов, позже попавших в распоряжение сайта WikiLeaks. По одной из версий, бумаги сайту Джулиана Ассанжа передал тайный агент, работавший в парламенте. Его имя пока не называется.

Документы были опубликованы сайтом WikiLaks 1 декабря. В них речь шла о тайных договоренностях между Агентством национальной безопасности США и немецкой разведкой БНД, которые были предметом расследования Бундестага.

Берлин, Светлана Антонова

Берлин. Другие новости 07.01.17

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