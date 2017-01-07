«Новогодний подарок» Обамы: Европу оккупируют американские танки

Публикации за 07.01.17

В немецкий порт Бремерхафен из США прибыли несколько сотен танков, самоходных гаубиц и другой военной техники, предназначенной для размещения в Польше и странах Прибалтики. Этот груз стал самым крупным со времен окончания «холодной войны».

Как предполагается, в ближайшие дни военная техника будет транспортирована по железной дороге из Германии к местам дислокации в Восточной Европе. Для этого бундесверу потребуется свыше 900 вагонов и платформ, передает «Интерфакс».

Сообщается, что в Германию также прибудут 3 500 американских военнослужащих 4-й пехотной дивизии с военной базы «Форт Карсон» в штате Колорадо. Более того, США, Великобритания, Германия и Канада в этом году отправят в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу четыре батальона численностью 4000 человек.

Американские военные и бронетехника должны были прибыть в Европу только в конце января, однако уходящий президент США Барак Обама решил ускорить этот процесс. Усиление военного контингента в Европе проходит в рамках программы Североатлантического альянса, которая предполагает возможную агрессию со стороны России.

Комментируя эту ситуацию, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов отметил, что Москва будет придерживаться своей политики и выступать против расширения НАТО, а также «укреплять вооруженные силы, совершенствовать их боевую подготовку, а также укреплять предприятия оборонно-промышленного комплекса».

«Естественно, прибытие танков США в Европу вносит некий дисбаланс сил в Европе. Надо это учитывать, но я не думаю, что какие-то меры необходимо предпринимать», – сказал Красов и добавил, что это своего рода «новогодний подарок» уходящей администрации Обамы.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 07.01.17

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