Безумие масс: американцы и европейцы уверены в неизбежности Третьей мировой / Истерики СМИ сделали свое дело

Публикации за 09.01.17

Мир балансирует на грани крупнейшего в истории конфликта, уверены около 60% из жителей США, Великобритании, Германии и еще шести европейских стран. Большинство участников исследования признаются: они считают Третью мировую близкой и весьма вероятной из-за действий России и недавнего избрания президентом США Дональда Трампа. Примечательно, что в Пентагоне уверены в обратном: сразу после выборов уровень угрозы ДЕФКОН опустился на самый нижний уровень, соответствующий готовности войск в мирное время. В течение года до того он находился на самом высоком уровне пятнадцатиминутной готовности к масштабным боевым действиям.

Британская газета The Independent приводит итоги исследования настроений американцев и европейцев в начале 2017 года. Новый год участники соцопроса встретили с тревогой: среди американцев мировую войну предсказывают 64% опрошенных, в Великобритании – 61%. Они уверены, что установление мира на Земле в ближайшие годы маловероятно, зато крупнейший международный вооруженный конфликт может начаться уже скоро.

59% опрошенных американцев называют угрозой Россию, опасающихся Москву британцев же оказалось 71%. Причем таковых в королевстве больше, чем, например, в Финляндии или Германии, которые географически расположены гораздо ближе к РФ, приводит «Интерфакс» публикацию британской газеты.

Французы больше всего опасаются терроризма. Более 81% опрошенных в этой стране убеждены, что в ближайшее время страну ждут новые теракты. Меньше всего ожидают терактов финны.

Американцы ожидают скорой мировой войны из-за избрания президентом Дональда Трампа. Причем уходящая администрация США делает все возможное, чтобы увеличить алертность населения и политиков. На днях Барак Обама направил в Прибалтику около 800 единиц американской военной техники и 4 тысячи военнослужащих. Накануне они прибыли в германский порт Бремерхафен. «Это часть наших усилий по сдерживанию агрессии со стороны России, по обеспечению территориальной целостности наших союзников и поддержке свободы, процветания и мира в Европе» – объявили политики-демократы. Американские правые СМИ предположили, что «хромая» администрация Обамы пытается провоцировать конфликт, чтобы объявить чрезвычайное положение и на этом основании отменить или отложить вступление в должность президента Дональда Трампа.

Отметим, что точка зрения военного командования США оказалась противоположна общественным настроениям, что указывает на источник повышенной алертности американцев и европейцев: истерическое ожидание «конца времен» навязано СМИ и частью политиков. Дело в том, что в течение недели после избрания Трампа президентом уровень угрозы ДЕФКОН (Defense readiness Condition) опустился на самый нижний, пятый уровень. DEFCON 5 означает обычную боеготовность войск в мирное время. В течение года до конца ноября США и их союзники жили при DEFCON 3 – уровне повышенной боеготовности, который последний раз объявлялся после 9 сентября 2011 года. Он вводился также во время во время Карибского кризиса 1962 года – момента, когда человечество от войны на истребление отделяли буквально шажки лидеров США и СССР. Тогда DEFCON 3 был объявлен для всех вооруженных сил США в целом, кроме Стратегического авиационного командования (SAC), которое было приведено в боеготовность, соответствующую DEFCON 2.

При DEFCON 3 войска США и союзников приводятся в состояние боеготовности за 15 минут. Почти всю «холодную войну» США провели лишь на уровне DEFCON 4.

В России уровень ожидания внешнеполитической катастрофы несколько ниже, чем в среднем по США и ЕС. Последнее исследование такого рода проводилось «Левада-центром» осенью, когда даже военное командование США было готово в течении 15 минут начать полномасштабные боевые действия. В это время лишь меньше половины жителей России считали вероятной начало Третьей мировой войны. 10% опасались этого всерьез и 38% признавались, что они несколько опасаются такого развития событий. 41% участников исследования заверили социологов, что не считают возможным скорое начало глобальной войны. При этом 34% считали, что США и Россия никогда не смогут договориться по Сирии, а 31% были уверены в здравомыслии политиков двух стран.

Российские психологи не сомневаются, что повышенная нервозность общества вызвана СМИ. И предупреждают, что сам страх для общества может оказаться не меньшей угрозой, чем его причина. «Это состояние человека, который трагически ощущает недостаток своего контроля над ситуацией. Человек пытается тревогу свою вытеснять, вытеснять страх, а это всегда плохо. В последнее время наблюдается развитие попыток сбежать от реальности, забыться в играх, в каком-нибудь веселье, или наблюдается уход в депрессию – в самых крайних формах, там до суицидов недалеко. Или до суицидального поведения, эти опасные игры: «Мне жизнь не особо и дорога». Нарастание тревожности – это, в принципе, предвестник будущего безумия масс», – приводит BFM.ru мнение социального психолога Алексея Рощина.

Москва, Алексей Усов

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