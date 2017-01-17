Президентские выборы в Сербии могут вызвать новую войну в Косово / Албанцы обвинили Белград в попытке вернуть край «по крымскому сценарию»

Публикации за 17.01.17

Предвыборный жест сербского президента Томислава Николича из-за реакции косовских албанцев едва не стал поводом дя начала новой войны в крае. Попытка возобновить железнодорожное сообщение между Белградом и сербскими анклавами в Косово вызвала серию провокаций, вторжение албанского спецназа в сербские анклавы и ответное обещание Николича ввести в край войска.

Косовские албанцы обвинили власти Сербии в попытке возвращения населенных сербами районов Косово. Президент непризнанного Косово Хашим Тачи заявил, что Белград попытался сделать это по примеру возвращения Крыма в Россию. «Намерение Сербии заключалось в том, чтобы использовать этот поезд, подаренный Россией, прежде всего, чтобы отрезать северную часть Косово и затем присоединить ее к Сербии. Это крымская модель», – заявил политик.

«Спецоперация», вызвавшая такую реакцию албанцев, заключалась в отправке поезда из Белграда в Косовска-Митровицу. Поезд состоял из двух вагонов, которые были украшены сербским флагом, названиями сербских православных монастырей в Косово и Метохии и фразой «Косово – это Сербия» на 21 языке мира. Из-за того, что железнодорожный состав был сделан в России на заводе «Метровагонмаш», СМИ окрестили его «русским поездом».

На северных территориях Косово проживают около 50 тысяч этнических сербов, отказывающихся признавать независимость частично признанной республики, которую сербские власти считают автономным краем в составе Сербии, и желающих вновь оказаться под управлением Белграда.

Направление «русского поезда» в Митровицу власти Косово сразу встретили в штыки, дав понять, что косовской границы он не пересечет. А когда состав все же отправился, президент Косово Хашим Тачи приказал местному МВД «остановить поезд из-за его неприемлемой националистической символики» и назвал инцидент провокацией, сообщает «Коммерсант». «Въезд поезда из Сербии с националистическими надписями, которые противоречат конституции и законам Республики Косово, совершенно неприемлем», написал Тачи в Facebook.

Среди возражений косовского руководства было то, что в поезде находились должностные лица Сербии, в Приштине считают, что они должны получать особое разрешение косоваров, чтобы попасть на территорию края.

В нарушение многочисленных соглашений косовские власти направили в сербские анклавы спецназ МВД, чтобы не пропустить поезд. Сербские СМИ сообщали о слухах, что косовары собирались заминировать железнодорожные пути, но эти известия не подтвердились.

Премьер-министр Сербии Александр Вучич созвал срочное заседание Бюро по координации служб безопасности. В результате глава сербского правительства принял решение остановить поезд, обвинив Косово в намерении напасть на состав и арестовать машиниста и пассажиров.

«Это было стремление спровоцировать конфликт, чтобы начать более широкий конфликт на территории, которую мы считаем своей», – цитирует Вучича NEWSru. Вучич призвал албанские власти Косово даже не помышлять о вооружённом нападении на сербов: «Пассажирский поезд – это не танк».

Корреспондент информационного портала русской диаспоры в Сербии Senica.ru прождал вместе с сербскими коллегами-журналистами несколько часов в Рашке. В итоге, пассажиры, намеревавшиеся доехать до Косовской Митровицы, были пересажены в автобус и продолжили путь, тогда как всех журналистов на том же поезде отправили обратно в Белград.

Президент Сербии Томислав Николич после заседания Совета нацбезопасности пригрозил ввести войска в Косово для защиты сербских анклавов: «Если понадобится защитить косовских сербов, я направлю туда войска, мы все пойдем, и я в первых рядах». Николич объявил, что инцидент вызван попытками уходящей администрации США обострить ситуацию в регионе, и поставил под сомнение необходимость продолжения диалога Белграда с Приштиной и ЕС.

Инцидент с поездом произошел практически сразу после жестких взаимных обвинений Белграда и Приштины из-за ареста во Франции бывшего полевого командира Освободительной армии Косово, экс-премьера Рамуша Харадиная.

С каждым аналогичным случаем становится все очевиднее, что начавшаяся три года назад нормализация отношений между Сербией и Косово по крайней мере приостановлена, отмечает «Ъ».

Риторика сербских политиков в последнее время стала заметно более агрессивной. Президент Томислав Николич, почтивший недавно своим присутствием объявленное Конституционным судом Боснии незаконным празднование Дня Республики Сербской, не стал дистанцироваться от рассуждений ее лидера Милорада Додика о необходимости объединения боснийских сербов с Сербией, севером Косово и Черногорией. Глава сербского МИДа Ивица Дачич, вспомнив вдруг о признании Македонией и Черногорией Косово несколько лет назад, пригрозил им ответными мерами. Он же заговорил об угрозе сербам в Черногории и гипотетически допустил возможность создания сербского государства в этой республике, что бывший глава белградской дипломатии Вук Драшкович назвал попыткой «перенести Донбасс в Черногорию». А лидер хоть и маргинальной, но все же входящей в правящую коалицию Сербской народной партии Ненад Попович и вовсе сравнил Черногорию с фашистской Независимой Державой Хорватией (НДХ), объявив: «То, что когда-то с сербами в НДХ делал режим Анте Павелича, сейчас в Черногории делает режим Мило Джукановича».

Политологи связывают достаточно радикальные по сравнению с недавним прошлым заявления представителей сербского руководства с президентскими выборами, которые состоятся в республике этой весной. Судьба Косово и живущих надеждами электората. Региональные эксперты не сомневаются, что инцидент с поездом – сознательная провокация Белграда. «Поезд, отправленный из Белграда в Косово с надписью «Косово – это Сербия», имеет такое же отношение к миру и свободе общения, как и ракета с надписью «За мир!» или беспилотник с плакатом «Великая Албания», который оказался в прошлом году на белградском стадионе» – заметил балканский политолог Андрей Николаидис. Тем более, что в тот же день обычный поезд, без слоганов, плакатов с иконами и журналистов спокойно прибыл из Белграда в Косовску-Митровицу.

Белград, Алексей Усов

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