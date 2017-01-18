СМИ: Москва и Кишинев совершили прорыв в отношениях / Россия одержала внешнеполитическую победу

Публикации за 18.01.17

Кишинев готов отказаться от ассоциации с Евросоюзом ради сотрудничества с Евразийским экономическим союзом. Москва в свою очередь рассмотрит возможность увеличения молдавского импорта и решения проблемы мигрантов. Таковы краткие итоги визита в Москву нового президента Молдавии Игоря Додона, пишет РБК.

Издание назвало переговоры между главами государств как победные для Москвы. Отметим также, что это были первые двусторонние переговоры президентов России и Молдавии с 2009 года. Кризис в отношениях между странами начался после того как в парламенте Молдавии в 2010 году сформировалась проевропейская коалиция. Молдавия совместно с Грузией и Украиной выступили в авангарде сближения с ЕС.

Президентом в кризисный для отношений период (с 2012 по 2016 год) был Николае Тимофти, который обвинял Россию в использовании влияния для торможения сближения с ЕС и поддержке сепаратизма в Молдавии. Издание также напоминает, что социалист Игорь Додон осенью 2016 года вел предвыборную кампанию под лозунгами сближения с Россией. После победы Додон объявил, что первый зарубежный визит совершит в Москву, а не в Брюссель, как его предшественник.

Молдавия хочет развивать с Россией стратегические отношения, заявил Додон на переговорах. Не совпала его позиция с мнением Москвы только в вопросе признания Крыма российским. По мнению заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина, визит Додона успешен в эмоциональной части, его позиции совпадают с магистральной российской линией и позицией его избирателей. Он также отметил, что прорыва в экономических отношениях сторонам можно будет достигнуть в зависимости от позиции не столько президента Додона, сколько правительства Молдавии.

Лидер Либерал-демократической партии Молдавии Виорела Чиботару в свою очередь считает, что сейчас вряд ли можно говорить о том, что произошла перезагрузка отношений. Обещания Додона не соответствуют реальности, в которой существует страна, к тому же надо иметь в виду, что сейчас происходит перезагрузка в ЕС, США, которая будет влиять на Россию и Молдавию, указывает он.

Москва – Кишинев, Иван Гридин

Москва – Кишинев. Другие новости 18.01.17

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