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Политика

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Публикации за 19.01.17

В Кремле рассказали, откуда берется истеричная русофобия в Прибалтике

В Кремле рассказали, откуда берется истеричная русофобия в Прибалтике

Антироссийская истерия в ряде стран Европы, в том числе в Прибалтике, – результат внешнего воздействия. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывание уходящего вице-президента США Джо Байдена о том, что Москва угрожает мировому либеральному порядку и стремится навязать свою волю другим странам. С речью о «российской угрозе» Байден выступил накануне.

Песков заметил, что «Россия всегда проявляла абсолютное непонимание в отношении истеричного, эмоционального русофобского фона, который зачастую навязывается извне нашим соседним государствам, будь то государства Прибалтики, государства восточной Европы».

«Россия никогда никого не запугивала. Россия всегда была надежным и предсказуемым партнером», – цитирует РИА Новости слова Пескова. Представитель Кремля добавил, что Москва заинтересована «в выстраивании добрых отношений» со странами Восточной Европы и Прибалтики. «Мы искренне не понимаем, когда они поддаются этим истеричным русофобским настроениям, которые очень искусно пестуются извне», – подчеркнул Песков.

Он добавил, что Россия никогда не занималась интервенцией, «не разрушала страны целиком и не собирается этим заниматься, наоборот, активно участвует в борьбе с терроризмом, с тем, чтобы сохранить страны, уберечь многие регионы от возможных необратимых последствий».

18 января Байден назвал Россию главной угрозой мировому либеральному порядку, обвинив Москву в желании «развалить европейский проект, испытать на прочность страны Запада и вернуться к политике разделения сфер влияния». Добавим, что полномочия представителей нынешней администрации США истекают 20 января, когда в должность вступит избранный президент США – «непредсказуемый» Дональд Трамп.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 19.01.17

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