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Политика

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Публикации за 22.01.17

Трамп ответил своим противникам: почему эти люди не голосовали на выборах?

Трамп ответил своим противникам: почему эти люди не голосовали на выборах?

Президент США Дональд Трамп отреагировал на массовые протесты в американских городах против его инаугурации. Комментируя эти события в твиттер, он отметил, что эти выступления напоминают ему финал выборов, но при этом задался вопросом: почему эти люди не проголосовали?

«Следил за протестами вчера, и у меня сложилось впечатление, будто у нас только что прошли выборы! Почему эти люди не голосовали?», – говорится в сообщении Трампа в твитере.

Вместе с тем, Трамп обратил внимание, что его инаугурацию по телевидению посмотрели 31 млн человек, что на 11 млн больше, чем четыре года назад при вступлении в должность Барака Обамы.

Накануне в США прошли массовые женские марши против вступления Трампа в должность главы государства. На акции протеста в Вашингтоне выступили певицы Мадонна и Алиша Киз, бывшая соперницей Трампа на прошедших президентских выборах Хиллари Клинтон, певица Алиша Киз, режиссер Майкл Мур, актриса Скарлетт Йоханссон. Самым скандальным было выступление Мадонны, которая в своей речи нецензурно отозвалась о Трампе, после чего прямая трансляция митинга на канале CNN была прекращена.

По данным американских СМИ, в выступлениях против Трампа приняли участие не менее миллиона человек.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

Вашингтон. Другие новости 22.01.17

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