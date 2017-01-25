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Политика

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Публикации за 25.01.17

Шойгу поручил укрепить войска на юго-западе России / Из-за непростой ситуации на Украине и Северном Кавказе

Шойгу поручил укрепить войска на юго-западе России Из-за непростой ситуации на Украине и Северном Кавказе

Войска Южного военного округа (ЮВО) в связи с неспокойной ситуацией на юго-востоке Украины и деятельностью международных террористических группировок на Северном Кавказе необходимо укреплять. Такое заявление в ходе заседания коллегии Минобороны России сделал глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении остается нестабильной. Негативное влияние на нее оказывает прежде всего ситуация на юго-востоке Украины и деятельность международных террористических организаций и группировок на территории Северного Кавказа», – подчеркнул министр.

Он также отметил, что в сложившихся условиях следует совершенствовать боевой состав войск Южного военного округа, а также продолжить набор военнослужащих по контракту, оснащение войск новыми образцами вооружения и военной техники, а также развивать военную инфраструктуру округа. По словам Сергея Шойгу, за минувший год боевые возможности округа были увеличены на 10%, в том числе за счет набора контрактников, поступлению новых вооружений и улучшению системы базирования.

Кроме того, министр добавил, что в войска поступило свыше 1,7 тысячи новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники. «Среди них – подводная лодка «Старый Оскол» и фрегат «Адмирал Григорович», оснащенные высокоточным оружием большой дальности», – уточнил глава военного ведомства.

Сергей Шойгу рассказал и о том, что в округе состоялись 75 организационно-штатных мероприятий. В том числе сформированы армейский корпус в Крыму и две мотострелковые дивизии. Параллельно велась активная работа по комплектованию соединений и воинских частей округа военнослужащими по контракту. В результате уровень укомплектованности контрактниками достиг более 98 процентов.

Москва, Иван Гридин

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