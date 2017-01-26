Минобороны отказалось от британских «эскорт-услуг» для российского флота / «Мы прекрасно знаем фарватер, займитесь лучше своими кораблями»

Публикации за 26.01.17

Российским военным кораблям не требуются эскорт-услуги со стороны британского флота. Так ответил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на заявление главы военного ведомства Великобритании Майкла Фэллона о слежке британских кораблей за российской авианесущей корабельной группы у берегов Великобритании, возвращающейся домой после успешного участия в контртеррористической операции в Сирии. Британский министр обороны назвал российский авианосец «Адмирал Кузнецов» «кораблем позора».

«Цель подобных заявлений и шоу, разыгранного с эскорт-сопровождением наших кораблей, – отвлечь внимание британских налогоплательщиков от реального состояния королевского военно-морского флота Великобритании», – указал Конашенков.

По его словам, «российские боевые корабли в бессмысленных эскорт-услугах не нуждаются», поскольку знают фарватер и курс. Представитель российского военного ведомства посоветовал британскому министру «больше внимания уделять британскому флоту. Тем более, добавил Конашенков, «для этого, как недавно отмечала та же английская пресса, есть все основания».

Ранее британская газета Sunday Times сообщила о неудачах с запуском баллистической ракеты с подводных лодок ВМС Великобритании. Кроме того, британские СМИ информировали, что Россия «способна за день разбить армию Британии». К такому выводу пришел Британский военный аналитический центр исторического анализа и исследования конфликтов (CHACR). По оценкам аналитиков, снижение расходов на оборону страны привело к невозможности вести эффективную борьбу с таким «врагом», как Россия. Daily Mail со ссылкой на исследование отмечает, что единственное боевое подразделение королевской армии может быть полностью сокрушено Россией в течение дня, если не раньше. Как пишет The Times, сейчас Великобритания способна выставить не более 5-10 тыс. военнослужащих для ведения боевых действий.

Накануне сообщалось, что группу «Адмирала Кузнецова» в проливе Ла-Манш встретили шесть кораблей НАТО, в том числе ВМФ Британии, а также Королевские ВВС. Фэллон заявил, что британский ВМФ следит за «каждым шагом этих кораблей», чтобы обеспечить безопасность страны, назвав «кораблем позора» российский авианосец «Адмирал Кузнецов». «Мы присмотрим за «Адмиралом Кузнецовым», пока тот крадется обратно в Россию», заявил Фэллон (цитата по «Газете.ру»), назвав российский авианосец «кораблем позора» с миссией «приумножить страдания жителей Сирии».

Москва, Светлана Петрова

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