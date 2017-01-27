Горбачев боится глобальной войны и уповает на Путина и Трампа

Публикации за 27.01.17

Экс-президент СССР Михаил Горбачев боится войны «глобального масштаба». В своей авторской колонке для издания Time он пишет: «Все выглядит так, будто мир готовится к войне». Горбачев перечисляет в том числе воинственную риторику ряда глав государств, рост военных расходов, сближение войск НАТО и России словно бы готовящихся «расстрелять друг друга в упор». «Нынешняя ситуация очень опасна», – цитирует InoSMI статью.

Горбачев также указывает, что сегодня вновь стала реальной ядерная угроза, чего не было уже около тридцати лет. Выход из ситуации Горбачев описывает так: «Я призываю членов Совета Безопасности ООН – органа, который несет основную ответственность за поддержание мира и безопасности на планете – сделать первый шаг. В частности, я предлагаю провести совещание Совбеза на уровне глав государств с целью принятия резолюции, в которой говорилось бы, что ядерная война неприемлема, и что ее нельзя начинать ни при каких условиях». Инициатива принятия такой резолюции, по словам Горбачева, должна исходить от Дональда Трампа и Владимира Путина – «президентов двух стран, которым принадлежит 90% мировых запасов ядерного оружия и которые в связи с этим несут особую ответственность».

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 27.01.17

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