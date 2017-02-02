На Украине пройдет референдум по вступлению в НАТО / Альянс не спешит навстречу «незалежной»

Публикации за 02.02.17

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что собирается организовать народное голосование по вопросу членства страны в НАТО. Эксперты считают, что референдум не ускорит процесса вступления «незалежной» в альянс, и на это украинцам понадобится не менее 20 лет.

По словам Петра Порошенко, он учитывает мнение украинского народа, предлагая решить вопрос о вступлении Украины в НАТО на референдуме. «Четыре года назад членство Украины в НАТО поддерживали 16% населения. Сейчас – 54%. Как президент я руководствуюсь мнением своего народа», – заявил украинский лидер в интервью немецкому изданию Berliner Morgenрost.

Напомним, Украина выразила желание присоединиться к военному альянсу два года назад. Власти страны изменили законодательство, а президент подписал со странами-членами НАТО «дорожную карту». При этом организация выдвинула множество условий на соответствие вооруженных сил Украины стандартам альянса. Киеву предстояло провести масштабные реформы к 2020 году. Эксперты считают, что на осуществление планов украинских властей по вступлению страны в НАТО понадобится не менее 20 лет.

Между тем, представители Североатлантического альянса не спешат тесно сотрудничать с Украиной, опасаясь реакции Москвы. Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в НАТО, организация отложила встречу с представителями Киева, на которой должны были пройти переговоры по ЕвроПРО.

Альянс собирался обсудить с украинской стороной некоторые нюансы, связанные с использованием системы ПРО в Европе. Речь идет о падении ракет или их частей на территории Украины. Однако в НАТО решили отложить переговоры на неопределенный срок. Как сообщили собеседники WSJ, в альянсе задумались над тем, что этот вопрос требует более осторожного подхода, не исключив тот факт, что новый президент США Дональд Трамп может заявить о более тесном сотрудничестве с Москвой.

Добавим, первый противоракетный комплекс НАТО в Европе появился в прошлом году в Румынии. Следующий будет готов в 2018 году в Польше, в целом система должна заработать к 2020 году. Альянс заявлял, что разработка системы ПРО направлена против иранской ракетной программы. В свою очередь Москва не раз заявляла, что ЕвроПРО угрожает национальной безопасности России.

Киев, Зоя Осколкова

Киев. Другие новости 02.02.17

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