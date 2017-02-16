Шойгу дал совет главе Пентагона, как вести диалог с Россией / Любые «силовые приемы» бесполезны

Публикации за 16.02.17

Глава Минобороны России Сергей Шойгу отреагировал на заявление главы Пентагона Джеймса Мэттиса о необходимости вести разговор с Москвой «с позиции силы».

«Мы готовы к восстановлению сотрудничества с Пентагоном, – заявил министр обороны РФ (цитата по «Интерфаксу»). – Но попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России – бесперспективны».

Шойгу отметил, что на сегодняшней встрече в Баку начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с американским коллегой Джозефом Дэнфордом «ждем разъяснений позиции Пентагона».

В ходе переговоров в столице Азербайджана будут обсуждаться военное взаимодействие между двумя странам и вопросы предотвращения инцидентов в связи с военной деятельностью сторон.

Накануне на встрече глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что альянс должен общаться с Россией «с позиции силы». «США и альянс ищут возможности сотрудничества с Россией, но в то же время мы обязаны защитить себя, если Россия решит действовать вразрез с международным правом», – заявил министр обороны Соединенных Штатов. При этом, по его словам, Вашингтон готов поддерживать открытые политические каналы для сотрудничества и деэскалации напряженности. «Мы открыты для того, чтобы восстановить отношения с Москвой, – отметил шеф Пентагона. – Но, будучи реалистами, наши дипломаты ведут переговоры с позиции силы». Напомним, в январе в одном из выступлений он назвал Россию одной из главных угроз США.

Ранее, во вторник, 14 февраля, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что американский президент Дональд Трамп поддерживает двойственный подход альянса к России: «оборона и диалог, а не выбор между обороной и диалогом». По его словам, НАТО в силах вести политический диалог с Россией, «пока он является сильным, единым и предсказуемым», сообщало РИА «Новости».

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 16.02.17

Полиция Малайзии скрутила троих вероятных убийц брата лидера КНДР. / В Свердловской области четыре непарламентских партии объединились для выборов. / Сезон охоты на «плюшевого мишку» открыт: как губернатора бьют в спину. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»