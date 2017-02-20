Кремль призвал единороссов выполнять предвыборные обещания

Публикации за 20.02.17

Администрация президента России призвала членов партии «Единая Россия» выполнять предвыборные обещания. В частности, начальник управления главы государства по внутренней политике (УВП) Андрей Ярин напомнил единороссам об ответственности за выполнение предвыборных обещаний и необходимости понимать «чаяния людей».

Как пишет «Коммерсантъ», об этом он заявил на закрытом семинаре «Актуальные задачи партийной работы и партийного строительства на 2017 год» для представителей региональных отделений единороссов. При этом Ярин назвал «ЕР» «главным политическим ресурсом президента». «По итогам выборов люди сформировали образ своего будущего, своей семьи, связанный с партией «Единая Россия», и, чтобы этому соответствовать дальше, в первую очередь на местах необходимо понимать и чувствовать, что хотят люди, добиваться для них справедливости, стремиться ежедневным кропотливым трудом изменить ситуацию к лучшему», – заявил Андрей Ярин.

Кроме того, он напомнил о важности процедуры внутрипартийных праймериз для учета мнений людей при принятии решений властью. «Сегодня существует серьезный запрос общества на участие в формировании решений властей», – считает он. Отмечается, что в работе семинара, который продлится до 22 февраля, принимают участие более 400 человек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.02.17

В Кремле объяснили указ о признании документов ДНР и ЛНР действиями Киева. / Как заработать на пранке, остаться патриотом и не превратиться в проститутку (ФОТО, ВИДЕО). Интервью с пранкером Алексеем «Лексусом» Столяровым. / В Кремле сожалеют об абсурдных обвинениях из Черногории. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»