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Политика

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Публикации за 20.02.17

Кремль призвал единороссов выполнять предвыборные обещания

Кремль призвал единороссов выполнять предвыборные обещания

Администрация президента России призвала членов партии «Единая Россия» выполнять предвыборные обещания. В частности, начальник управления главы государства по внутренней политике (УВП) Андрей Ярин напомнил единороссам об ответственности за выполнение предвыборных обещаний и необходимости понимать «чаяния людей».

Как пишет «Коммерсантъ», об этом он заявил на закрытом семинаре «Актуальные задачи партийной работы и партийного строительства на 2017 год» для представителей региональных отделений единороссов. При этом Ярин назвал «ЕР» «главным политическим ресурсом президента». «По итогам выборов люди сформировали образ своего будущего, своей семьи, связанный с партией «Единая Россия», и, чтобы этому соответствовать дальше, в первую очередь на местах необходимо понимать и чувствовать, что хотят люди, добиваться для них справедливости, стремиться ежедневным кропотливым трудом изменить ситуацию к лучшему», – заявил Андрей Ярин.

Кроме того, он напомнил о важности процедуры внутрипартийных праймериз для учета мнений людей при принятии решений властью. «Сегодня существует серьезный запрос общества на участие в формировании решений властей», – считает он. Отмечается, что в работе семинара, который продлится до 22 февраля, принимают участие более 400 человек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.02.17

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