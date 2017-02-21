Москва оставляет в отношениях с Пхеньяном только медицину и уголь / МИД РФ составил новые санкции для КНДР

Публикации за 21.02.17

МИД РФ подготовил для президента проект новых санкций для Северной Кореи. В них предусмотрена заморозка практически всех связей, кроме медицинских, а также оборота угля и железной руды. Санкции будут вводиться для исполнения ноябрьской резолюции Совбеза ООН в ответ на проведение КНДР ядерных испытаний.

Как сообщает РБК, российские санкции запрещают поставки из КНДР металлов, в том числе меди, никеля, серебра и цинка. Запрещен и транзит корейских руд по территории РФ. Исключение сделано для железной руды и угля – если компании, их добывающие, не входят в число участников ядерной программы или их владельцы не попали в санкционные списки.

Останавливается весь научно-технический обмен между странами, кроме медицинских проектов.

Гражданам Северной Кореи запрещено использовать свою недвижимость на территории России для других целей, кроме дипломатической деятельности. Граждане КНДР не могут иметь больше одного банковского счета на территории РФ, это ограничение касается и дипломатов.

Из России будут экстрадированы все сотрудники каких-либо финансовых учреждений КНДР. Россия закрывает и выводит с территории республики все филиалы своих банков. Правда в последнем случае сделана оговорка: могут продолжать работу в КНДР российские финорганизации, через которые проводится гуманитарная помощь.

Ранее Москва уже отказалась от поставок Северной Корее легкого стрелкового оружия.

Сразу после принятия Совбезом ООН пакета антикорейских санкций постпред России при ООН Виталий Чуркин заявлял, что Москва не станет пользоваться этими мерами для «удушения северокорейской экономики». Вероятно, это и стало причиной оговорок о возможности экспорта корейского угля и железной руды.

Санкции стали ответом на успешные испытания КНДР водородной бомбы. А также на то, что республика включилась в космическую гонку (в том числе это означает появление у республики баллистических ракет, способных поражать цели не только на территории соседних стран). В феврале 2016 года КНДР запустила ракету-носитель со спутником Kwangmyongsong 4 («Яркая звезда-4»), предназначенным для слежения за Землей.

Москва – Пхеньян ,Февраль 21, Алексей Усов

Москва – Пхеньян ,Февраль 21. Другие новости 21.02.17

Марин Ле Пен отказалась надевать платок для встречи с муфтием Ливана. / «Только всем всё портят»: Украина блокировала принятие заявления в СБ ООН в связи с кончиной Чуркина. В МИД России раскритиковали решение Киева. / В Екатеринбурге задержан глава Верх-Исетского района (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»