«США должны быть первыми в мире по ядерному арсеналу»: Трамп дал старт гонке вооружений с Россией / «Это возврат к худшим временам холодной войны»

Публикации за 24.02.17

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости наращивания ядерного арсенала страны, чтобы американское вооружение находилось на «лидирующих позициях». По его словам, Соединенные Штаты заметно отстали в сфере ядерных вооружений, и это вызывает у него серьезные опасения. Трамп подчеркнул, что хотел бы видеть мир без ядерного оружия, но США, заявил он в интервью Рейтер, «никогда не окажутся позади любой страны (по ядерному потенциалу – прим. ред.), даже если это дружественная страна».

Кроме того, Трамп заявил о недовольстве предполагаемым развертыванием Москвой крылатых ракет в нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) от 1987 года. Он подчеркнул, что намерен обсудить этот вопрос на переговорах с президентом России Владимиром Путины, «если таковые состоятся».

Также Трамп коснулся договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), назвав его «односторонним соглашением». «Это еще одна плохая сделка, которую заключила наша страна – что СНВ, что сделка с Ираном», – сказал Трамп.

Ранее, в середине февраля американский сенатор Джон Маккейн обвинил Москву в том, что она разворачивает крылатые ракеты с ядерными боеголовками в нарушение договора о запрещении ракет средней и малой дальности (РСМД). С аналогичными обвинениями в адрес Москвы выступили американские СМИ. По их данным, Россия якобы развернула полностью боеспособное подразделение крылатых ракет наземного базирования класса «земля-земля», что, по мнению американской стороны, нарушает договор РСМД.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что Россия всегда оставалась и остается приверженной своим международным обязательствам. Представитель Кремля при этом отметил, что «никто официально не обвинял Россию в нарушении РСМД».

В Совете Федерации планы Трампа нарастить ядерный потенциал США и высказывания о договоре СНВ сочли тревожными. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал заявление Трампа «самым тревожным» на тему отношений с Россией среди всех звучавших ранее. Об этом сенатор написал в своем Facebook.

«СНВ-3 основан на абсолютном паритете ядерных сил России и США, – напомнил Косачев. – Его смысл, как и всех предыдущих соглашений в данной сфере, именно в том, чтобы не допустить «превосходства в ядерной сфере» любой из сторон». По его мнению, именно это может гарантировать глобальную стратегическую безопасность.

Косачев отметил, что договор о СНВ-3 истекает в 2021 году и не предусматривает автоматического продления. Сенатор уверен, что если под предвыборным лозунгом Трампа «Сделать Америку снова великой» понимается «превосходство в ядерной сфере», то мир вернется к худшим временам гонки вооружений 50-х и 60-х годов, когда противоборствующие стороны пытались обеспечить национальную безопасность за счет достижения военного превосходства над противником.

«Наступают новые времена? На мой взгляд, ответ на этот вопрос требуется как можно скорее. И лучшим ответом была бы договоренность на высшем уровне о скорейшем начале российско-американских консультаций/переговоров о дальнейшей судьбе СНВ-3 после 5 февраля 2021 года. Времени осталось не так много», – заключил Косачев.

Москва, Светлана Петрова

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