Источник: посла Молдавии отозвали из Москвы из-за «войны» в Кишиневе

Публикации за 02.03.17

Причиной отзыва после Молдавии в России Дмитрия Брагиша стало противостояние между президентом страны Игорем Додоном, объявившим приоритетом налаживание отношений с РФ, и проевропейским правительством.

Накануне неожиданно стало известно о том, что Кишинев отзывает из Москвы Брагиша без объяснения причин. Решение стало неожиданным для самого посла, и для российского МИД.

Как пишет «Коммерсантъ», эксперты в Кишиневе считают, что отзыв посла в России – результат неких интриг, при этом даже самому Брагишу не назвали причин его отзыва. Источник издания в администрации молдавского президента рассказал, что за последнюю неделю между Игорем Додоном и премьером Павлом Филипом состоялось несколько «весьма жестких разговоров», касающихся назначения молдавских послов. Додон в том числе публично объявил о несогласии утвердить послами двух однопартийцев премьера по правящей Демпартии.

Источник рассказал, что Филип «приходил к Додону и жестко говорили по послам». «Премьеру было сказано, что даже если те, кого предлагает правительство, получат агреманы, Додон будет против тех, кто не будет защищать интересы страны»,– говорит источник. Брагиш, по его словам, был посредником между российским и молдавским президентами. «То есть они отозвали посла в той стране, с которой мы пытаемся отношения налаживать»,– отметил чиновник и не исключил, что тем самым Игоря Додона пытаются подвести к сделке: «Пройдут наши послы – пройдут и ваши».

Сам Брагиш отказался от комментариев, сказав, что это преждевременно, но отметил, что для него вся эта ситуация тоже стала сюрпризом.

Отзыв посла случился после того, как Игорь Додон на брифинге рассказал о первых результатах налаживания им отношений с Москвой. Он сообщил, что Россия готова приступить к миграционной амнистии для граждан Молдавии, которым ранее запретили въезд в РФ. По его словам, в результате договоренностей, достигнутых на встрече в Москве с Владимиром Путиным, более 250 тыс. молдавских трудовых мигрантов в России получат возможность легализовать свое пребывание в РФ, а еще более 17 тыс. отменят запрет на въезд в Россию.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 02.03.17

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