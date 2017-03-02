Непрямые альянсы в современной политике резко снижают вероятность войн

Публикации за 02.03.17

Американские политологи обнаружили, что на вероятность начала вооруженных конфликтов между странами влияют не только военные альянсы или доминирование сил-«посредников». Опосредованные союзные отношения между государствами заметно снижают риск начала войн. Шанс войны между двумя странами уменьшается не только в случае, если их связывает общий союзник, но также, если у их союзников есть общий союзник.

Косвенная связь между альянсами и вероятностью войны была выявлена впервые, пишет издание Indicator, приводя выдержки из исследования американских политологов, опубликованного в журнале Science Advances.

Миротворческий эффект альянса двух государств простирается дальше, чем на подписавшие договор стороны. Авторы работы с удивлением обнаружили, что влияние непрямых взаимоотношений не ослабевает вплоть до третьей степени дистанцирования. Политологи ожидали, что эффект будет ослабевать с каждой градацией.

Исследователи рассматривали все крупные военные конфликты с 1965 по 2000 год, когда одна страна преднамеренно применяла военную силу против другой. В выборку вошли только конфликты между соседними странами, так как только небольшая доля государств обладает средствами для ведения войны вдали от собственных границ.

Анализ показал, что вероятность возникновения войны между двумя соседними странами в отдельно взятый год составляет от 3 до 4 процентов при степени дистанцирования не выше трех, но возрастает примерно в два раза для четвертой степени.

Существует много примеров влияния непрямого союзничества на поддержание мира, в частности отсутствие конфликтов между Турцией и Ираном с 1965 по 1979 год, когда они были связаны второй степенью дистанцирования. Однако они потеряли эту связь в 1980 году, что привело к конфликту с жертвами в 1987-м. Чтобы понять причину порогового значения, авторы разделили страны на группы, в которых участники были теснее связаны между собой посредством союзов, чем с остальными. Оказалось, что степень дистанцирования почти всех находящихся в одной группе стран была не выше трех, при этом страны, разделенные степенью четыре и выше, почти всегда находились в разных.

Москва, Алексей Усов

Москва. Другие новости 02.03.17

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