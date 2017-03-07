The Wall Street Journal пишет о «резком ужесточении» позиции Трампа по России / Впрочем, истинные намерения Трампа пока никому не ясны

Публикации за 07.03.17

Американская администрация приняла «неожиданное решение» резко ужесточить политику в отношении России. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на некие дипломатические источники, указывая, что смена курса вызвала «аплодисменты» в Европе и «тревогу» в Москве.

Как сообщает РИА Новости, европейский источник издания заявил, что сотрудники президента США Дональда Трампа «серьезно продвинулись в выработке единой позиции». «Никто уже не думает, что США намеревались заключить крупную сделку с Россией», – сказал аноним, участвовавший в консультациях с американскими коллегами в Вашингтоне в начале марта.

«Во время предвыборной кампании и в период передачи власти Трамп высказывался о России в примирительном тоне и выступал с критикой в адрес НАТО и других альянсов. Но после вступления в должность он назначил ряд помощников, которые являются сторонниками жесткой линии в отношении Кремля. Сначала казалось, что они придерживались иных, нежели президент, взглядов. Трамп и сам стал больше высказываться в поддержку НАТО, в частности во время обращения к Конгрессу США на прошлой неделе»,– цитирует «Коммерсантъ» статью американского издания. Среди «иных взглядов» – мнение главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что с Россией необходимо выстраивать диалог «с позиции силы».

Между тем, признает The Wall Street Journal, аналитики пока не могут разгадать «истинные намерения» Трампа. Некоторые эксперты предполагают, что Трамп в действительности может готовиться к консультациям с Кремлем с целью «попытаться примириться с Россией и найти общие подходы в отношении Европы и Ближнего Востока». Так, в статье приведены слова вице-президента Фонда Карнеги Эндрю Вайса: «Думаю, преждевременно говорить, будто бы попыткам Трампа взаимодействовать с Москвой пришел конец. Это была его идея фикс во внешней политике, несмотря на то, что его кабинет и политические круги выступали против этого».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNN заявил, что «истерия в Вашингтоне и американских СМИ мешает отношениям России и США», а Москва заинтересована в том, чтобы иметь в лице Вашингтона «предсказуемого партнера и предсказуемого визави для диалога».

Вашингтон, Зоя Березина

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