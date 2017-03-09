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Политика

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Публикации за 09.03.17

«Точно не голубь»: президент США выбрал нового посла в России / В Совфеде с тревогой встретили новости о вероятном назначенце Трампа
Фото cnn.com

«Точно не голубь»: президент США выбрал нового посла в России В Совфеде с тревогой встретили новости о вероятном назначенце Трампа

Бывший губернатор штата Юта, республиканец Джон Хантсман принял предложение президента США Дональда Трампа и согласился стать новым американским послом в России, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник, близкий к дипломату. Стоит отметить, что ранее Хантсман работал на аналогичной должности в Сингапуре и Китае. В Совете Федерации скептически восприняли сообщения о вероятном назначении Хантсмана на должность посла США в России. Хантсман известен как жесткий критик политики экс-президента США Барака Обамы по отношению к России. Он призывал Обаму вести более жесткий курс против Москвы.

Ранее сегодня американское издание Politico сообщило, что Трамп предложил в начале недели экс-губернатору штата Юта Хантсману занять должность посла США в России. Сам Хантсман отказался от комментариев. По данным источника издания, Хантсман должен подать в Белый дом документы с подтверждением своей готовности принять новое назначение. После этого Вашингтон официально объявит о выдвижении его кандидатуры на должность посла. Затем ему предстоит пройти утверждение в Сенате Конгресса США.

Издание отмечает, что в ходе прошлогодней выборной кампании Хантсман резко критиковал Трампа, но после его инаугурации президента их отношения потеплели.

Ранее Джон Хантсман работал послом в Сингапуре (при президенте Джордже Буше – 1992-1993 гг.) и Китае – при Бараке Обаме (2009-2011 гг.). Пост губернатора в Юте Хантсман занимал с 2005 по 2009 годы. В 2012 году Хантсман баллотировался в президенты США, но в итоге объявил о своем выходе из президентской гонки.

В ходе предвыборной гонки в 2012 году Хантсман резко критиковал политику перезагрузки в отношениях России и США, которую проводила администрация президента Обамы. По его мнению, Вашингтон преуменьшал степень угрозы со стороны Москвы.

Ранее, 1 марта телеканала CNN информировал, что Хантсман рассматривается в качестве кандидата на пост посла США в России. В конце прошлого года сообщалось, что нынешнего посла США в РФ Джона Теффта могут сменить конгрессмен Дана Рорабахер или советник экс-госсекретаря Генри Киссинджера Томас Грэм.

Тем временем возможное назначение Хантсмана на дипломатическую должность в Россию прокомментировал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков. Сенатор выразил сомнение в улучшение отношений России и США при новом после Хантсмане.

«Кандидатура посла США в Москве говорит о многом. Хантсман – глава Атлантического совета, где нормой стала жесткая критика России, – Пушков в своем твиттере. – Точно не голубь».

Сенатор подчеркнул, что «Трамп в основном окружает себя людьми, которые не хотят улучшения отношений с Россией, как и сотрудничества против ИГ («Исламское государство», террористическая организация запрещена в РФ). «Это затрудняет поиск точек соприкосновения», – Пушков.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 09.03.17

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