СМИ: Россия разместила спецназ на границе Ливии и Египта / Москва назвала новость «фейковой»

Публикации за 14.03.17

Российские военные прибыли на авиабазу в западной части Египта, которая находится в 100 километрах от границы с Ливией, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимные американские и египетские военно-дипломатические источники. По данным издания, цель, с которой российский спецназ якобы прибыл в Египет, остается неизвестной. Однако велика вероятность того, что отряд может вмешаться в ливийский конфликт, предполагают собеседники агентства.

По информации источников Reuters, на египетский аэродром близ населенного пункта Сиди Баррани из России прибыло подразделение из 22 человек, а также несколько беспилотных летательных аппаратов. Впрочем, никаких доказательств своих слов собеседники издания не предъявили.

Власти Египта заявили, что на территории их страны нет российских военных. По словам представителя египетской армии Тамеры Аль-Рифаи, это вопрос суверенитета, в Египте не размещены не только военнослужащие из России, но и из других государств.

Тем не менее, источники Reuters предположили, что отряд российского спецназа прибыл на границу с Ливией, чтобы оказать помощь командующему Ливийской национальной армией Халифу Хафтару, который ведет борьбу с ливийской группировкой «Исламского государства» (ИГ, запрещена законами РФ). Не так давно Хафтар сдал свои позиции, отступив их тех районов страны, где ведется нефтедобыча.

В свою очередь Москва поспешила опровергнуть информацию. В частности, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал статью Reuters фейком, заявив, что подобные новости – это элементы повсеместной информационной войны.

Стоит отметить, что ранее агентство уже публиковало информацию на тему российского присутствия в Ливии. Тогда Reuters объявило «наемниками» сотрудников российской компании «РСБ-Групп», которые выполняли контракт по разминированию цементного завода в Бенгази, передает РИА «Новости». Представитель «РСБ-Групп» уточнил, что специалисты действительно провели операцию, но речь идет контракте, который был заключен по гражданской линии.

Между тем, американские и британские военные ведомства в последнее время активно выражают беспокойство в связи с контактами ливийских и российских представителей. Так Пентагон поднимал эту тему на слушаниях в американском сенате, на что Джабаров подметил, что Россия не собирается размещать военные базы в Ливии и все усилия направляет на установления в этой стране мира, и призвал США присоединиться к работе в этом направлении.

Добавим, командующий Ливийской национальной армией посещал Москву в прошлом году, где провел несколько встреч с главами Министерства иностранных дел и Минобороны, а также провел переговоры с секретарем Совбеза. По словам Хафтара, речь не шла о поставках оружия, в этом вопросе Россия поддерживает решение ООН об оружейном эмбарго в отношении Ливии.

Каир, Зоя Осколкова

Каир. Другие новости 14.03.17

Старое Новое. Спецпроект РИА Новый День «Государство и революция». / Еще полгода: ЕС продлил антироссийские санкции. / «Пилотов» не будет? ФСБ готова запустить «закон Яровой» без предварительного тестирования. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»