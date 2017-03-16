Минтруда «наложит вето» на личное мнение чиновников

Публикации за 16.03.17

Минтруда и соцзащиты России ведет работу над поправками в «Общие принципы служебного поведения госслужащих». Авторы поправок предлагают запретить чиновникам публично критиковать руководство, в том числе в интернете, а также обязать их придерживаться нейтралитета в отношении политических партий, пишут «Известия».

«На данном этапе мы вырабатываем различные подходы и предложения с участием экспертного и научного сообщества. В обсуждении участвуют федеральные органы исполнительной власти, Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, Российская академия государственной службы при президенте и экспертные структуры», – рассказал руководитель департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы Минтруда РФ Дмитрий Баснак.

Он также отметил, что конкретные предложения должны появиться уже до 1 июля 2017 года. Кроме того, в ведомстве пояснили, что руководствуются поручением президента РФ, которое он дал правительству в апреле прошлого года в рамках утверждения национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы.

Издание также пишет, что один из участников экспертной группы пояснил, что список правил поведения госслужащего предлагается дополнить двумя нормами: первая призывает руководствоваться установленными принципами и во внеслужебное время (в том числе при пользовании интернетом) и не допускать поступков, вредящих репутации, вторая требует обеспечить повседневный контроль за соблюдением этих же принципов подчиненными.

Москва, Иван Гридин

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