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Политика

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Публикации за 17.03.17

Путин отправил саратовского губернатора Радаева на второй срок
фото пресс-службы Кремля

Путин отправил саратовского губернатора Радаева на второй срок

Президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Саратовской области Валерия Радаева и назначил его исполняющим обязанности главы региона до очередных выборов, намеченных на 10 сентября 2017 года. Соответствующий указ подписал сегодня глава российского государства, сообщает пресс-служба Кремля.

О своем кадровом решении Путин сообщил саратовскому губернатору во время их встречи в Кремле. Отчитавшись о результатах своей работы, Радаев рассказал президенту о скором истечении срока своих полномочий. Путин в ответ заявил, что назначит Радаева исполняющим обязанности губернатора. «Давайте договоримся, я назначу вас исполняющим обязанности до выборов в сентябре, – сказал глава государства. – Очень рассчитываю на то, что вы, если люди окажут вам доверие, будете так же активно и результативно работать, как и до сих пор». Глава Саратовской области пообещал оправдать доверие президента.

Валерий Радаев родился 2 апреля 1961 года в селе Благодатное Хвалынского района Саратовской области. С декабря 2007 года по апрель 2012 года возглавлял Саратовскую облдуму. В должности губернатора региона был утверждаен 5 апреля 2012 года.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 17.03.17

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