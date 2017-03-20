Путин утвердил нового директора службы судебных приставов

Публикации за 20.03.17

Президент РФ Владимир Путина назначил замминистра юстиции Дмитрий Аристов главным судебным приставом России – директором Федеральной службы судебных приставов (ФССП), сообщается на сайте Кремля. При этом глава государства освободил Аристова от предыдущей должности. Предыдущий руководитель службы Артур Парфенчиков в середине февраля был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Карелии.

Аристов родился в 1972 году в городе Соликамске Пермской области, учился в Киевском суворовском военном училище Министерства обороны СССР. Позднее окончил Ярославское высшее военное финансовое училище, Военный финансово-экономический университет Минобороны РФ и Московский государственный институт международных отношений МИД РФ. Аристов занимал пост замминистра юстиции с 31 августа 2012 года. До этого работал в Минюсте на должности замдиректора департамента регистрации ведомственных нормативных правовых актов. Позже руководил департаментом нормативно-правового регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения уголовных наказаний и судебных актов. До назначения в министерство юстиции, с 2008 по 2009 годы возглавлял отдел управления Главного управления Генпрокуратуры РФ.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 20.03.17

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